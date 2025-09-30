Con Ánimo de Lucro: EEUU da la espalda a la economía española por la presión fiscal y las trabas regulatorias

El Departamento de Estados de EEUU ha elaborado un informe donde alerta de las dificultades que encuentran las empresas en nuestro país. Además, esta semana hemos conocido que la inversión procedente de este país ha caído drásticamente. Por ello, hemos querido profundizar en la realidad de nuestro tejido productivo.

Para ello, hemos contado con Daniel Rodríguez Herrera, subdirector de LD, quien ha detallado cómo los impuestos, las trabas burocráticas y los problemas del mercado laboral lastran la actividad empresarial.

Finalmente, el asesor financiero Gustavo Martínez ha analizado la actualidad de mercados, con especial interés sobre el posible impacto del shutdown. Además, Martín González Garcés, de Civislend, ha explicado las oportunidades que ofrece esta plataforma.