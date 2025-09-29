Con Ánimo de Lucro: UGT y CCOO se unen a Sánchez contra Israel

Los sindicatos han anunciado movilizaciones el próximo 15 de octubre para, supuestamente, protestar por lo que consideran un genocidio en Gaza por parte de Israel. Sin embargo, lo cierto es que esta cuestión excede claramente las competencias de estas organizaciones. Por ello, en Con Ánimo de Lucro hemos querido comentar cómo los sindicatos en nuestro país en realidad son organizaciones que se dedican a hacer política.

Para ello, hemos contado con Leticia Vaquero, de los servicios informativos de esRadio, quien ha desgranado todos los detalles del anuncio realizado hoy por los sindicatos. En este sentido, ha destacado que estas organizaciones únicamente se movilizan contra los gobiernos del PP.

Por otra parte, Vicente Varó, de Finect, ha analizado la actualidad de mercados financieros con especial interés en las posibles bajadas de tipos por parte de la Fed. Finalmente, el profesor José Ruiz de Alda nos trae un nuevo libro a La Biblioteca de Con Ánimo de Lucro.