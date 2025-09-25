Con Ánimo de Lucro: Iberdrola cierra Almaraz cansada de los leoninos impuestos de Sánchez"

Como Iberdrola, las compañías energéticas propietarias de las nucleares, Endesa y Naturgy, no se han mostrado contrarias a este tipo de generación, sino a las condiciones que el Gobierno ha impuesto a las nucleares y que ha convertido esta actividad en un lastre económico dentro de estas compañías. Como los propios responsables de estas empresas dicen, han hecho que salga más caro por tasas e impuestos producir un megavatio de energía de lo que se gana con él, conviertiendo la actividad en deficitaria y por tanto, en estas condiciones, las empresas no se oponen a cerrarlas, aunque todas confiesan que será un problema a la hora de garantizar el suministro en España.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte! Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.