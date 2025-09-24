Con Ánimo de Lucro: ¿Por qué está revisando el INE sus estadísticas?

Desde hace un tiempo, el INE ha llevado a cabo distintas revisiones estadísticas que, curiosamente, siempre han beneficiado al Gobierno. Asimismo, desde la institución se ha llegado a señalar a quienes han puesto en duda estas revisiones. Así, en Con Ánimo de Lucro hemos querido detallar por qué parece cuestionable la labor del organismo durante los últimos años.

Para ello, hemos contado con Leticia Vaquero, de los servicios informativos de esRadio, que ha recordado todas las veces que el INE ha llevado a cabo revisiones incomprensibles de sus estadísticas en los últimos años. Además, los economistas Javier Santacruz y José María Rotellar detallan los errores de las revisiones del INE.

Finalmente, en el espacio de mercados analizamos la actualidad financiera con especial interés en el plan de inversiones anunciado por Iberdrola. Del mismo modo, Aitor Sánchez, de Santalucía AM, explica los conceptos más importantes relacionados con la renta fija.