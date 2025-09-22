Con Ánimo de Lucro: Luces y sombras de la última ofensiva de BBVA sobre Sabadell

Este lunes, el BBVA ha mejorado la oferta sobre Sabadell en lo relativo al canje de acciones un 10%. Sin embargo, desde la entidad catalana siguen mostrando su rechazo a la operación por considerarla insuficiente. Por ello, en Con Ánimo de Lucro hemos querido analizar el futuro que le espera a la OPA.
Así, hemos contado con Beatriz García, redactora jefe de Libre Mercado, y Lorenzo B. de Quirós, presidente de la consultora Freemarket, quienes han desgranado los detalles de esta operación. Además, no han dudado en señalar el componente político que rodea a la OPA.
Finalmente, en el espacio de mercados, Vicente Varó, de Finect, analiza el impacto financiero de la última oferta del BBVA sobre Sabadell, detallando cómo ambas compañías han caído hoy en Bolsa. Además, profundizamos en el modelo de negocio de Pensumo.
Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!
Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.