Con Ánimo de Lucro: Luces y sombras de la última ofensiva de BBVA sobre Sabadell

Este lunes, el BBVA ha mejorado la oferta sobre Sabadell en lo relativo al canje de acciones un 10%. Sin embargo, desde la entidad catalana siguen mostrando su rechazo a la operación por considerarla insuficiente. Por ello, en Con Ánimo de Lucro hemos querido analizar el futuro que le espera a la OPA.

Así, hemos contado con Beatriz García, redactora jefe de Libre Mercado, y Lorenzo B. de Quirós, presidente de la consultora Freemarket, quienes han desgranado los detalles de esta operación. Además, no han dudado en señalar el componente político que rodea a la OPA.

Finalmente, en el espacio de mercados, Vicente Varó, de Finect, analiza el impacto financiero de la última oferta del BBVA sobre Sabadell, detallando cómo ambas compañías han caído hoy en Bolsa. Además, profundizamos en el modelo de negocio de Pensumo.