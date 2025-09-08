Con Ánimo de Lucro: Los éxitos económicos de Milei, en peligro ante los escándalos de corrupción

La actualidad económica viene cargada de asuntos tanto de dentro como de fuera de nuestras fronteras. Y es que hoy la CNMV ha abierto el período de aceptación de la OPA del BBVA sobre Sabadell tras haber aceptado el folleto de la operación el pasado viernes. Del mismo modo, en el día de ayer se celebraron elecciones provinciales en Buenos Aires con una derrota inapelable de La Libertad Avanza.

Así, en Con Ánimo de Lucro hemos contado con Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Freemarket, que ha destacado que la oferta es muy inferior al valor de mercados de las acciones de la entidad catalana. Por otra parte, Carmelo Jordá y Diego Sánchez de la Cruz han comentado los resultados de las elecciones provinciales en Argentina, detallando la decadencia del movimiento liderado por Milei y el peligro para el futuro económico del país.

Finalmente, comentamos la actualidad procedente de Agentina con Alan Riedmair, centrados especialmente en el impacto financiero del resultado electoral.