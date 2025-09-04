Con Ánimo de Lucro: El turismo se desinfla en la España del "cohete" de Sánchez y de los trenes "puntuales" de Puente

La campaña veraniega de turismo llega a su fin y toca hacer balance del comportamiento de este sector, sobre todo dada la importancia que tiene en la economía española. Así, según el Gobierno, este año hemos registrado nuevos récords de ocupación hotelera que demostrarían que la economía de nuestro país vive un gran momento. Sin embargo, desde el sector afirman que la tendencia en realidad es cada vez peor.

Así, en Con Ánimo de Lucro hemos contado con Gustavo Martínez, asesor financiero y profesor de la UFM, que ha detallado cómo la economía española sufre una situación especialmente desfavorable en un contexto en el que los mercados anticipan un futuro negativo para la economía mundial. Así, ha recordado cómo el Gobierno español dopa los agregados estadísticos con el gasto público.

Además, en el espacio dedicado a los mercados, el asesor Gustavo Martínez analiza la actualidad financiera con especial interés en la evolución del oro. Del mismo modo, Manuel Llamas avanza el próximo programa de Tu Dinero Nunca Duerme.