Con Ánimo de Lucro: El impacto económico de la quita de la deuda

El Gobierno ha aprobado la quita de deuda a las CCAA, que beneficiará especialmente a Cataluña y es, en realidad, una mutualización. Sin embargo, el Ejecutivo se empeña en hacernos ver las cosas como no son, puesto que argumentan que esta iniciativa resultará beneficiosa para todas las regiones, incluidas las del PP.

Así las cosas, en Con Ánimo de Lucro hemos querido profundizar en la realidad oculta de esta medida. De este modo, hemos detallado cuál será el impacto de la supuesta quita de deuda a las CCAA sobre el bolsillo de todos los españoles, sobre todo de los madrileños. Para ello hemos contado con la periodista Leticia Vaquero, de los servicios informativos de esRadio.

