La plantilla de Vestas mantendrá la huelga hasta que la empresa se siente a negociar

La plantilla de la planta de Vestas en Villadangos del Páramo (León) mantiene la convocatoria de huelga indefinida, prevista en principio hasta el 31 de agosto, y prevé prorrogarla si la dirección de la compañía no da ningún paso para iniciar una negociación con los trabajadores. Así lo señaló Pablo Martínez, miembro del comité de empresa, durante la concentración que convocaron en la Plaza Botines de la capital leonesa para concienciar a la sociedad de la situación que vive la factoría, en la que podrían perderse hasta 300 empleos fijos y 200 temporales. "Queremos presionar a la empresa para que se siente a negociar; ahora mismo nos tiene parados hasta septiembre. La fábrica sigue cerrada y mantenemos la huelga intentando buscar a una salida", dijo antes de remarcar que no se plantean desconvocar la movilización "a cambio de nada". Mientras las administraciones central y autonómica intentan, de momento parece que sin éxito, que la compañía acepte negociar el futuro de las instalaciones leonesas, los empleados reclaman "cifras de futuro, un plan de viabilidad" y la postura oficial de Vestas es que no habrá conversaciones si se mantiene el paro.