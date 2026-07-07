La Noche de Cuesta en Huesca, aplazada… por España

El éxito de la selección nacional española en el Mundial tiene algún inconveniente que no nos importa asumir. Este viernes, día en que España se la juega contra Bélgica en cuartos de final, estaba prevista la emisión en directo de La Noche de Cuesta desde Huesca.

Pero los oyentes y seguidores de esRadio en Huesca no tendrán que elegir entre el decisivo partido y su programa nocturno favorito. Tanto los patrocinadores como esta casa han decidido de común acuerdo aplazar el programa para que sea posible asistir a ambos acontecimientos.

Será ya la próxima temporada en una fecha aún por determinar que anunciaremos tan pronto sea posible. Los oyentes y seguidores de esRadio en Huesca no se quedarán sin la oportunidad de ver de cerca la emisión en directo del programa dirigido y presentado por Carlos Cuesta y conocer al equipo que lo hace posible.