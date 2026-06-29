Vive en directo 'La Noche de Cuesta' desde Huesca el próximo 10 de julio

El próximo viernes 10 de julio, Carlos Cuesta y todo su equipo realizarán una edición muy especial de su programa La Noche de Cuesta desde Huesca (Salón de actos de la Diputación de Huesca, Calle Porches de Galicia, 4.)

Será una oportunidad única para disfrutar en directo de su energía, con entrevistas, análisis y momentos inolvidables.

La emisión comenzará a las ocho de la tarde y la entrada es libre hasta completar aforo, así que te recomendamos llegar con tiempo para no quedarte sin sitio.

¡Te esperamos el 10 de julio en el salón de actos de la Diputación de Huesca, Calle Porches de Galicia 4, para vivir La Noche de Cuesta como nunca antes!

📍 Salón de actos de la Diputación de Huesca, Calle Porches de Galicia, 4, Huesca.

🕗 Viernes 10 de julio, desde las ocho de la tarde

🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Con la colaboración del Gobierno de Aragón y la Diputación de Huesca.