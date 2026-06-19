Los mejores momentos del especial Es la Mañana de Federico desde Salamanca
Salamanca cierra la temporada de la gira de programas especiales de Es la Mañana de Federico. Los oyentes de Castilla y León tienen la oportunidad de asistir en vivo y en directo a un programa muy especial de Es la Mañana de Federico desde el Palacio de Congresos de Castilla y Leon en Salamanca. Todo el equipo, con Federico Jiménez Losantos al frente, se ha desplazado a Salamanca para realizar un programa muy especial lleno de sorpresas.
Gran ovación del público en la salida y salud de Federico Jiménez Losantos desde Salamanca.
Aplauso y ovación a Federico del público asistente.
Federico Jiménez Losantos y la silueta de Isaac Vizcaíno, técnico responsable de la realización del programa en directo.
Federico saluda a Vanessa Vallecillo.
El alcalde de Salamanca es Carlos Manuel García Carbayo junto a Federico Jiménez Losantos y Rosana Laviada.
El alcalde de Salamanca es Carlos Manuel García Carbayo, durante el programa especial en Salamanca.
El alcalde de Salamanca es Carlos Manuel García Carbayo junto a Federico durante su entrevista.
Rosana Laviada y Rubén Arranz en un momento divertido del programa.
El alcalde de Salamanca es Carlos Manuel García Carbayo coincide, entre bastidores, con el presidente de la Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
El alcalde de Salamanca es Carlos Manuel García Carbayo entrevistado por Federico Jiménez Losantos.
Entre bambalinas, Javier Somalo comparte información e indicaciones con Federico Jiménez Losantos, en los momentos previos al comienzo del programa en directo.
Ana Olarreaga, Silvia Riveiro y Sergio Heras.
Los oyentes comienzan a entrar al programa especial desde Zaragoza.
Federico Jiménez Losantos, durante el programa.
La silueta de Federico Jiménez Losantos entre bambalinas.
La gran fila de oyentes que permanecían en la puerta esperando poder entrar al programa especial desde Salamanca.
Silvia Riveiro, sonriente, durante el programa.
Vanessa Vallecillo y Federico Jiménez Losantos.
El presidente de la Comunidad de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el programa especial desde Salamanca.
Rosana Laviada y Federico Jiménez Losantos conversan con Alfonso Fernández Mañueco.
La mesa de la tertulia política al completo, Rosana Laviada y Federico Jiménez Losantos conversan con Alfonso Fernández Mañueco.
El presidente de la Comunidad de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el programa especial desde Salamanca.
Isabel González dirigiendo la Crónica Rosa durante el programa especial desde Salamanca.
Rosana Laviada y Federico Jiménez Losantos conversan con Alfonso Fernández Mañueco.
Carlos Pérez Gimeno, durante el la Crónica Rosa.
Tico Chao, colaborador de la Crónica Rosa, durante el programa.
Isabel González y Federico Jiménez Losantos entrevistan al novillero Julio Norte.
Federico Jiménez Losantos junto al novillero Julio Norte.
El joven novillero salmantino Julio Norte.
La anécdota del día la protagonizó Daniel Palacios descubriendo con sorpresa una butaca rota en primera fila.
El equipo de la Crónica Rosa junto a Federico Jiménez Losantos y el joven novillero Julio Norte.
La foto de familia poniendo el broche final a la temporada, con todo el equipo de Es la Mañana de Federico desde Salamanca.
David Alonso señala a todo el equipo de Es la Mañana de Federico mientras es fotografiado. Foto final de cierre de la gira de temporada.