Es la Mañana de Federico, en directo en Salamanca el viernes 19 de junio

Los oyentes de Castilla y León tienen la oportunidad de asistir en vivo y en directo a un programa muy especial de Es la Mañana de Federico el viernes 19 de junio en el Palacio de Congresos de Castilla y Leon, Salamanca.

Todo el equipo, con Federico Jiménez Losantos al frente, se desplazará a Salamanca para realizar un programa muy especial lleno de sorpresas.

Las puertas estarán abiertas desde las 08:00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Colaboran Ayuntamiento de Salamanca y Junta de Castilla y Leon.