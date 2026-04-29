Es la Mañana de Federico, en directo en Lorca el viernes 8 de mayo

Los oyentes murcianos tienen una cita muy especial en Lorca. esRadio se traslada hasta la ciudad para emitir en directo una edición única de Es la Mañana de Federico el próximo viernes 8 de mayo

El programa se realizará desde el Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar.

Todo el equipo, con Federico Jiménez Losantos al frente, ofrecerá una mañana especial cargada de sorpresas y momentos únicos que solo se viven en directo.

La entrada será libre hasta completar aforo, con acceso desde las 08:00 horas.

Colaboran: Gobierno de la región de Murcia, Ayuntamiento de Lorca, La Comarca Meats, Gesalor y Circuito Internacional Roque Ruiz.