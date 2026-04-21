María Corina Machado visita esRadio y es entrevistada por Federico Jiménez Losantos
María Corina Machado ha llegado a los estudios de esRadio y lo primero que ha hecho ha sido agradecer a Federico Jiménez Losantos el apoyo de esRadio y Libertad Digital a su causa. "Habéis sido los primeros", ha dicho.
Federico Jiménez Losantos saluda a María Corina Machado en pleno directo del programa mientras Rosana Laviada relata el histórico momento a los oyentes.
Federico Jiménez Losantos junto a María Corina Machado.
La Nobel ha querido manifestar su "reconocimiento a los distintos partidos y dirigentes de entonces", que "cedieron a la presión ciudadana y logramos hacer unas primarias": "Me decían que estaba loca, porque yo decía que debíamos hacer unas primarias sin el régimen (…), como un movimiento, como una organización estrictamente ciudadana".
María Corina Machado recuerda "uno de los días más difíciles" de su vida: "La única mamá que no estaba" La Nobel de la Paz ha explicado en esRadio por qué sacó a sus hijos de Venezuela: "Amenazándolos a ellos, me podían silenciar".
La opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz ha visitado esRadio después de recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.
La visita a España de la opositora al régimen chavista y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha generado una gran expectación y críticas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que prefirió volcarse en la cumbre progresista con líderes como Lula da Silva, Gustavo Petro o Claudia Sheinbaum que a recibirla.
"Estamos viviendo momentos históricos", ha dicho la opositora al régimen chavista porque "durante muchos años los venezolanos alertábamos al mundo de lo que estaba sucediendo" con "un sistema totalitario que se fue vinculando con las fuerzas mas destructivas del planeta. Desde cárteles, guerrillas a grupos islamistas".
María Corina Machado ha visitado este martes el programa Es la Mañana de Federico de esRadio en el que ha "dado las gracias a toda esta nación" porque "ustedes han estado desde el principio junto a nosotros en esta causa". Además, ha agradecido al Grupo Libertad Digital "en particular" y a Federico Jiménez Losantos "en lo personal" el apoyo constante para lograr la libertad en Venezuela. "Es algo que uno recuerda para toda la vida. Nuestros hijos lo estudiarán", ha destacado la Premio Nobel de la Paz.
En Venezuela, ha contado María Corina Machado, actúan "agentes de los regímenes cubano, ruso o iraní" que han estado durante años "cobrándose recursos naturales" y destruyendo "las instituciones y a la población".
Machado ha señalado que "algunos se escandalizan cuando digo: ‘Yo deseo elecciones impecables’. Señores: la democracia hay que defenderla todos los días, se pierde en una generación".
María Corina Machado saludó a todos los trabajadores de esRadio y Libertad Digital agradeciéndoles su apoyo a la causa de la libertad en Venezuela.
María Corina Machado ha estado este martes en las instalaciones de Libertad Digital y esRadio, donde ha sido entrevistada por Federico Jiménez Losantos en el marco de su visita a España.
La líder de la oposición venezolana y luchadora por la libertad de su país, una inmensa labor reconocida por el Premio Nobel de la Paz, ha agradecido a esta casa su respaldo. En la entrevista, ha relatado la realidad de un régimen criminal que se ha nutrido en este año del tráfico de todo tipo de bienes y ha respaldado la intervención de EEUU que concluyó con la captura de Nicolás Maduro: "Había que contarle el flujo a esta estructura criminal porque de otra forma no iban a ceder".
En su encuentro con Federico Jiménez Losantos, María Corina Machado ha agradecido su apoyo: "Habéis sido los primeros". A su salida, ha agradecido personalmente su trabajo a los empleados de esta casa, que la han aplaudido a su paso por la redacción.
María Corina Machado saluda a Luis Rodríguez, director general del Grupo Libertad Digital.
María Corina Machado saluda a Javier Somalo, director del Grupo Libertad Digital.
Rosana Laviada saluda con cariño a María Corina Machado al terminar la entrevista en esRadio.