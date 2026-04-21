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La líder de la oposición venezolana y luchadora por la libertad de su país, una inmensa labor reconocida por el Premio Nobel de la Paz, ha agradecido a esta casa su respaldo. En la entrevista, ha relatado la realidad de un régimen criminal que se ha nutrido en este año del tráfico de todo tipo de bienes y ha respaldado la intervención de EEUU que concluyó con la captura de Nicolás Maduro: "Había que contarle el flujo a esta estructura criminal porque de otra forma no iban a ceder".