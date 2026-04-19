Entre bambalinas del éxito rotundo de Es la Mañana en Gijón: la ciudad se vuelca con Federico

El 17 de abril de 2026, el programa Es la Mañana de Federico, dirigido por Federico Jiménez Losantos, vivió una jornada histórica en Gijón. La emisión especial desde el Antiguo Instituto Jovellanos se saldó con un "lleno absoluto", reflejando el gran interés de los oyentes asturianos, muchos de los cuales formaron largas colas desde la madrugada para asegurar su entrada al recinto.

El evento no solo fue un éxito de convocatoria, sino también un profundo homenaje a la ciudad y a su figura más ilustre, Gaspar Melchor de Jovellanos. Durante la emisión, Jiménez Losantos destacó la lealtad y el pensamiento ilustrado del escritor gijonés. En el ámbito institucional, el programa contó con la participación de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y del segundo teniente de alcaldesa, Jesús Martínez Salvador, quienes analizaron la actualidad municipal y la rica oferta cultural de la ciudad.

La actualidad política nacional ocupó un lugar central en la tertulia, donde Federico, junto a colaboradores como Francisco Marhuenda, Rosana Laviada y Alejandro Vara, desgranó temas de gran calado como los pactos entre el PP y Vox, con especial atención al acuerdo de gobierno en Extremadura para investir a María Guardiola. Además, se trataron temas de política económica y los titulares de la prensa del día de la mano de Silvia Riveiro.

El programa también ofreció sus secciones más populares. En la Crónica Rosa, Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande comentaron las noticias del corazón, incluyendo anécdotas sobre Isabel Pantoja. Por su parte, la sección taurina "Al Alimón" analizó la faena de Morante de la Puebla en la Feria de Abril de Sevilla.

La jornada concluyó como un éxito rotundo para esRadio, consolidando el vínculo del programa con su audiencia en Asturias, que recibió a todo el equipo con una calurosa ovación en una mañana marcada por la actualidad, la cultura y el directo.