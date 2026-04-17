Vive en directo 'La Noche de Cuesta' desde Málaga el próximo 24 de abril

El próximo viernes 24 de abril, Carlos Cuesta y todo su equipo realizarán una edición muy especial de su programa La Noche de Cuesta desde Málaga (Auditorio del Museo Ruso, Edificio de Tabacalera, Avda. de Sor Teresa Prat, 15)

Será una oportunidad única para disfrutar en directo de su energía, con entrevistas, análisis y momentos inolvidables.

La emisión comenzará a las ocho de la tarde y la entrada es libre hasta completar aforo, así que te recomendamos llegar con tiempo para no quedarte sin sitio.

¡Te esperamos el 24 de Abril en el auditorio del Museo Ruso, Edificio de Tabacalera, Avda. de Sor Teresa Prat, 15, para vivir La Noche de Cuesta como nunca antes!

📍 Auditorio del Museo Ruso, Edificio de Tabacalera, Avda. de Sor Teresa Prat, 15, – Málaga

🕗 Viernes 24 de Abril, desde las ocho de la tarde

🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Con la colaboración de Sigfrido Fruit y Mundo Natural