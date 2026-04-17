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'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón

Carlos Pérez Gimeno, colaborador de Es la Mañana de Federico y Chic; Daniel Carande, periodista y colaborador de la Crónica Rosa; Isabel González, subdirectora de Es la Mañana de Federico y conductora de la Crónica Rosa, y el colaborador Tico "Chao" Medina; en el programa especial en directo desde Gijón.