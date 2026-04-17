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Lleno absoluto en el programa especial de Es la Mañana de Federico desde Gijón
Los oyentes asturianos han podido vivir una cita muy especial en Gijón. esRadio se ha trasladado hasta la ciudad para emitir en directo una edición única de Es la Mañana de Federico desde el Antiguo Instituto Jovellanos.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
Los oyentes asturianos han podido vivir una cita muy especial en Gijón. El equipo de Es la Mañana de Federico se ha trasladado hasta la ciudad para emitir en directo una edición única desde el Antiguo Instituto Jovellanos.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
El presentador del programa, Federico Jiménez Losantos, comenzando el programa en directo en el Antiguo Instituto Jovellanos en Gijón. Los oyentes del programa le han recibido con una gran ovación.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
Federico Jiménez Losantos y Rosana Laviada, a primera hora en el programa especial en directo de Es la Mañana de Federico en el Antiguo Instituto Jovellanos.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
El Antiguo Teatro Jovellanos lleno al completo en un programa especial en directo de Es la Mañana de Federico.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
Multitud de oyentes asturianos han podido disfrutar de un programa muy especial en directo. El equipo de Es la Mañana de Federico se ha trasladado hasta la ciudad asturiana para contar la actualidad a los asistentes.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
El equipo del programa ha querido rendir un homenaje a la ciudad asturiana con un recordatorio especial al escritor gijonés Gaspar Melchor de Jovellanos.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
El presentador del programa, Federico Jiménez Losantos, y la redactora Silvia Riveiro en el programa especial en directo de Es la Mañana de Federico en el Antiguo Instituto Jovellanos en Gijón.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
Los asistentes que han podido disfrutar del programa especial en directo de Es la Mañana de Federico en el Antiguo Instituto Jovellanos, en Gijón.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
Los oyentes han podido disfrutar de toda la actualidad en un programa especial en directo de Es la Mañana de Federico, que ha tenido lugar en el Antiguo Instituto Jovellanos, en Gijón.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
Federico Jiménez Losantos ha entrevistado a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en el programa especial en directo de Es la Mañana de Federico en el Antiguo Instituto Jovellanos.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
El presentador de Es la Mañana de Federico, Federico Jiménez Losantos; y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en el programa especial en directo en el Antiguo Instituto Jovellanos.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
De izquierda a derecha: Francisco Marhuenda, director de La Razón; Rosana Laviada, subdirectora del programa Es la Mañana de Federico; el director del programa, Federico Jiménez Losantos; y el periodista Alejandro Vara en la tertulia del programa especial en directo en el Antiguo Instituto Jovellanos.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
El periodista Alejandro Vara en la tertulia del programa especial en directo de Es la Mañana de Federico en Gijón.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
El programa especial en directo de Es la Mañana de Federico en el Antiguo Instituto Jovellanos en Gijón.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
El director de La Razón, Francisco Marhuenda; y la subdirectora del programa Es la Mañana de Federico, Rosana Laviada; durante la tertulia en el Antiguo Instituto de Jovellanos.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
Rosana Laviada, subdirectora del programa Es la Mañana de Federico; y el director del programa, Federico Jiménez Losantos; en el programa especial en directo en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
Rosana Laviada, subdirectora del programa Es la Mañana de Federico, en el programa especial en directo en Gijón.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
El Antiguo Instituto Jovellanos, repleto de gente en el programa especial de Es la Mañana de Federico en Gijón.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
El director de Es la Mañana de Federico, Federico Jiménez Losantos, y Daniel Muñoz, redactor del equipo, en el programa especial en directo en Antiguo Instituto Jovellanos en Gijón.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
Silvia Riveiro, redactora de Es la mañana de Federico, y Federico Jiménez Losantos, en el programa especial en directo desde el Antiguo Instituto de Jovellanos, en Gijón.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
El colaborador Tico "Chao" Medina; Isabel González, subdirectora de Es la Mañana de Federico y conductora de la Crónica Rosa; Federico Jiménez Losantos, director de Es la Mañana de Federico; y Carlos Pérez Gimeno, colaborador de la Crónica Rosa y Chic.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
El programa especial en directo de Es la Mañana de Federico: Isabel González, Rosana Laviada, Federico Jiménez Losantos y Alejandro Vara.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
La subdirectora y conductora de la Crónica Rosa, Isabel González, y el director de Es la Mañana de Federico, Federico Jiménez Losantos.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
Carlos Pérez Gimeno, colaborador de Es la Mañana de Federico y Chic, y Luis Díaz, redactor del equipo, en el programa especial en directo desde el Antiguo Instituto Jovellanos.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
Carlos Pérez Gimeno, colaborador de Es la Mañana de Federico y Chic; Daniel Carande, periodista y colaborador de la Crónica Rosa; Isabel González, subdirectora de Es la Mañana de Federico y conductora de la Crónica Rosa, y el colaborador Tico "Chao" Medina; en el programa especial en directo desde Gijón.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
La Crónica Rosa, en directo desde el Antiguo Instituto Jovellanos, ha tenido como invitado especial al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador. Isabel González, Federico Jiménez Losantos y Carlos Gimeno han entrevistado a Martínez en el programa especial en Gijón.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
Isabel González durante la Crónica Rosa en el programa especial en directo de Es la Mañana de Federico en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
El colaborador de la Crónica Rosa Tico "Chao" Medina en el programa especial en directo desde Gijón.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
Federico Jiménez Losantos junto a Isabel González en la Crónica Rosa, en un programa especial en directo que ha tenido lugar en el Antiguo Instituto Jovellanos, en Gijón.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
El director de Es la Mañana de Federico, Federico Jiménez Losantos, en el programa especial de Es la Mañana de Federico desde el Antiguo Instituto Jovellanos, en Gijón.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
La Crónica Rosa ha contado con Federico Jiménez Losantos, Carlos Gimeno y Daniel Carande.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
Federico Jiménez Losantos ha entrevistado al teniente alcalde del ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en el programa especial en directo de Es la Mañana de Federico desde el Antiguo Instituto Jovellanos en Gijón.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
El teniente alcalde del ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en el programa especial en directo de Es la Mañana de Federico desde el Antiguo Instituto Jovellanos en Gijón.
'Es la Mañana de Federico' en el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón
Federico Jiménez Losantos y Ana Olarreaga, productora de Es la Mañana de Federico en el programa especial desde el Antiguo Instituto Jovellanos, en Gijón.