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Entrevista a Juanma Moreno en Es la Mañana desde Málaga

Dieter Brandau, Rosana Laviada, Federico Jiménez Losantos y Alejandro Vara durante la entrevista al presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato del PP a las elecciones autonómicas del 17 de mayo desde el auditorio Edgar Neville de Málaga. Un año más el equipo de Es la Mañana se ha trasladado a Málaga para realizar un especial en directo del programa de esRadio.