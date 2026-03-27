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'Es la Mañana de Federico' regresa a Málaga para un programa especial

El equipo de Es la Mañana de Federico se desplaza un año más a Málaga para realizar un programa muy especial desde el auditorio Edgar Neville con Federico Jiménez Losantos y todo su equipo.

Especial de Es la Mañana desde Málaga
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Especial de Es la Mañana desde Málaga

Una imagen del público asistente al auditorio Edgar Neville de Málaga para ver en directo el especial Es la Mañana de Federico. De espaldas, Federico Jiménez Losantos y Rosana Laviada. 

Programa especial de Es la Mañana desde Málaga
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Programa especial de Es la Mañana desde Málaga

Rosana Laviada, Federico Jiménez Losantos y Vanesa Vallecillo en un momento del programa especial en directo desde el auditorio Edgar Neville de Málaga

Entrevista a Juanma Moreno en Es la Mañana desde Málaga
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Entrevista a Juanma Moreno en Es la Mañana desde Málaga

Dieter Brandau, Rosana Laviada, Federico Jiménez Losantos y Alejandro Vara durante la entrevista al presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato del PP a las elecciones autonómicas del 17 de mayo desde el auditorio Edgar Neville de Málaga. Un año más el equipo de Es la Mañana se ha trasladado a Málaga para realizar un especial en directo del programa de esRadio.

Panorámica del auditorio Edgar Neville
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Panorámica del auditorio Edgar Neville

Muchos han sido los malagueños que se han acercado hasta el auditorio para seguir el programa especial en directo. Al fondo, Dieter Brandau, Rosana Laviada, Federico Jiménez Losantos y Alejandro Vara en plena entrevista al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. 

Dieter Brandau entra al especial de Es La Mañana
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Dieter Brandau entra al especial de Es La Mañana

Dieter Brandau ha formado también parte del programa especial desde Málaga, recibiendo una gran ovación a su llegada al auditorio Edgar Neville.

Minutos antes de comenzar el especial
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Minutos antes de comenzar el especial

Federico Jiménez Losantos, José Alejandro Vara y Dieter Brandau charlan fuera del programa especial de Es la Mañana de Federico celebrado este viernes en la Costa del Sol.

El equipo de Federico desde Málaga
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El equipo de Federico desde Málaga

Federico Jiménez Losantos y Vanesa Vallecillo, durante su intervención a primera hora de la mañana en la emisión especial en directo del programa de Federico desde Málaga.

Rosana Laviada, subdirectora de Es la Mañana de Federico
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Rosana Laviada, subdirectora de Es la Mañana de Federico

Rosana Laviada, subdirectora de Es la Mañana de Federico, toma notas ya ante los micrófonos en el auditorio Edgar Neville de Málaga.

Un instante de la intervención de Silvia Riveiro
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Un instante de la intervención de Silvia Riveiro

Federico Jiménez Losantos escucha la intervención de Silvia Riveiro en el programa especial de Es la Mañana de Federico desde Málaga.

Parte del equipo de Federico desplazado a Málaga
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Parte del equipo de Federico desplazado a Málaga

De izquierda a derecha, Silvia Riveiro, Vanesa Vallecillo y Sergio Heras, antes de entrar al escenario del auditorio Edgar Neville de Málaga.

Un instante de la intervención de Sergio Heras
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Un instante de la intervención de Sergio Heras

Federico Jiménez Losantos escucha con atención la intervención de Sergio Heras en el programa especial de Es la Mañana de Federico desde Málaga.

Antes de comenzar el especial desde la Costa del Sol
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Antes de comenzar el especial desde la Costa del Sol

José Alejandro Vara y Dieter Brandau hablan entre risas con Federico Jiménez Losantos, de espaldas en la imagen, antes de comenzar el programa.

Instantánea de la entrevista a Francisco de la Torre
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Instantánea de la entrevista a Francisco de la Torre

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, es entrevistado en el especial de Es La Mañana de Federico celebrado desde el auditorio Edgar Neville.

Federico Jiménez Losantos entrevista al alcalde de Málaga
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Federico Jiménez Losantos entrevista al alcalde de Málaga

Federico Jiménez Losantos escucha con atención al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha criticado la "presión y el maltrato" de Óscar Puente en la crisis del AVE.

José Alejandro Vara escucha al alcalde de Málaga
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José Alejandro Vara escucha al alcalde de Málaga

José Alejandro Vara escucha con atención las respuestas de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, durante su intervención en el programa especial Es la Mañana de Federico que se emite en directo desde el auditorio Edgar Neville de la ciudad.

El alcalde de Málaga habla con Federico Jiménez Losantos
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El alcalde de Málaga habla con Federico Jiménez Losantos

Federico Jiménez Losantos habla con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en el desayuno previo a comenzar el programa especial desde la ciudad. 

Dieter Brandau desde Málaga
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Dieter Brandau desde Málaga

Rosana Laviada escucha con atención una de las preguntas de Dieter Brandau al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

En plena entrevista al alcalde
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En plena entrevista al alcalde

De izquierda a derecha, Federico Jiménez Losantos; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y José Alejandro Vara, en plena entrevista al edil desde el auditorio Edgar Neville.

El equipo de esRadio entrevista al alcalde de Málaga
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El equipo de esRadio entrevista al alcalde de Málaga

El equipo completo de esRadio que ha entrevistado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. En la imagen, de izquierda a derecha: Dieter Brandau; Rosana Laviada; Federico Jiménez Losantos; el propio alcalde y Alejandro Vara.

Instantánea de la entrevista al alcalde de Málaga
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Instantánea de la entrevista al alcalde de Málaga

El equipo de esRadio y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ríen durante la entrevista que ha tenido lugar desde el auditorio Edgar Neville de Málaga.

Entrevista al presidente de la Diputación de Málaga
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Entrevista al presidente de la Diputación de Málaga

Federico Jiménez Losantos escucha al presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, durante la entrevista que ha tenido lugar por el programa especial en directo desde el auditorio Edgar Neville de Málaga. A la derecha de la imagen, de espaldas, Alejandro Vara.

Otra de las entrevistas por el programa especial
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Otra de las entrevistas por el programa especial

Federico Jiménez Losantos mira al presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en un momento de la entrevista.

Francisco Salado participa en el especial de esRadio
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Francisco Salado participa en el especial de esRadio

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, responde a una de las preguntas del equipo de Es La Mañana de Federico desde el auditorio Edgar Neville de Málaga.

Rosana Laviada pregunta a Francisco Salado
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Rosana Laviada pregunta a Francisco Salado

Rosana Laviada durante la entrevista al presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, desde el auditorio Edgar Neville de Málaga.

Público asistente al especial de Es la Mañana
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Público asistente al especial de Es la Mañana

El graderío del auditorio Edgar Neville de Málaga lleno de oyentes para ver en directo el especial Es la Mañana de Federico. A la derecha de la imagen, el equipo de esRadio.

Instantánea de Dieter y Rosana
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Instantánea de Dieter y Rosana

Dieter Brandau y Rosana Laviada durante una de las pausas del programa especial de Federico celebrado este viernes en Málaga. 

Carlos Pérez Gimeno se prepara para la Crónica Rosa
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Carlos Pérez Gimeno se prepara para la Crónica Rosa

Carlos Pérez Gimeno se prepara para salir al escenario del auditorio, minutos antes de comenzar la Crónica Rosa en Málaga. 

Programa especial de Es la Mañana desde Málaga
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Programa especial de Es la Mañana desde Málaga

Faustino Aliseda, técnico de esRadio, controla el buen funcionamiento del programa especial de Es la Mañana de Federico desde el auditorio Edgar Neville de Málaga.

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El realizador radiofónico Isaac Vizcaíno controla el buen funcionamiento del programa especial de Es la Mañana de Federico desde el auditorio Edgar Neville de Málaga.

Arranca la Crónica Rosa
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Arranca la Crónica Rosa

Isabel González, sonriente, durante la sección de la Crónica Rosa que este viernes se ha hecho en directo desde Málaga. 

La Crónica Rosa desde Málaga
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La Crónica Rosa desde Málaga

De izquierda a derecha, Daniel Carande, Isabel González, Federico Jiménez Losantos y Carlos Pérez Gimeno durante la Crónica Rosa.

El público escucha la Crónica Rosa
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El público escucha la Crónica Rosa

El público escucha con atención la Crónica Rosa. De izquierda a derecha, Daniel Carande, Isabel González, Federico Jiménez Losantos y Carlos Pérez Gimeno.

Durante la Crónica Rosa
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Durante la Crónica Rosa

De izquierda a derecha, Daniel Carande, Isabel González, Federico Jiménez Losantos y Carlos Pérez Gimeno durante la Crónica Rosa.

La sección de la Crónica Rosa
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La sección de la Crónica Rosa

Daniel Carande habla con Isabel Gónzalez durante la emisión de la Crónica Rosa en la emisión especial en directo del programa de Federico desde Málaga.

Desde dentro
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Desde dentro

Sergio Heras y Vanesa Vallecillo preparan el programa especial de Es la Mañana de Federico en Málaga. 

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