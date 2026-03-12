Vive en directo 'La Noche de Cuesta' desde La Coruña

El próximo viernes 20 de Marzo, Carlos Cuesta y todo su equipo realizarán una edición muy especial de su programa La Noche de Cuesta desde La Coruña (Auditorio de la delegación territorial de la ONCE, Calle Cantón Grande, 3)

Será una oportunidad única para disfrutar en directo de su energía, con entrevistas, análisis y momentos inolvidables.

La emisión comenzará a las ocho de la tarde y la entrada es libre hasta completar aforo, así que te recomendamos llegar con tiempo para no quedarte sin sitio.

¡Te esperamos el 20 de Marzo en el auditorio de la delegación territorial de la ONCE, Calle Cantón Grande, 3, para vivir La Noche de Cuesta como nunca antes!

📍 Auditorio de la delegación territorial de la ONCE, Calle Cantón Grande, 3, – La Coruña

🕗 Viernes 20 de Marzo, desde las ocho de la tarde

🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Con la colaboración de la Xunta de Galicia