La pasada noche electoral del 8 de febrero dejó unos resultados electorales a tener en cuenta para un futuro de Aragón, tanto en la región como en toda España. Pocos minutos después del cierre de los colegios electorales se confirmaba el nuevo batacazo político de Sánchez. En este sentido Juan Pablo Polvorinos, director de informativos de esRadio, analizó todos los datos electorales, en tiempo real, ofreciendo a la audiencia en YouTube una información de calidad, con la cercanía que le caracteriza.

Mientras el escrutinio avanzaba, miles de ciudadanos buscaron información en los programas especiales de los diferentes medios de comunicación nacionales, para seguir el análisis en tiempo real. En este escenario, esRadio se mantuvo firme durante la noche electoral en su emisión en directo a través del canal de YouTube de esRadio.

El programa especial, dirigido por Juan Pablo Polvorinos, se convirtió en el epicentro de la información electoral en YouTube. A las 22:30 horas, el momento de máxima tensión del recuento, el canal de YouTube de esRadio registraba una cifra de más de 13.430 espectadores simultáneos, su pico más alto durante la noche. Sin olvidar la importante cifra de los más de 6024 mensajes enviados en el chat del directo.

ESPECTADORES SIMULTÁNEOS OTROS CANALES YOUTUBE DURANTE LA COBERTURA DE ELECCIONES a las 22.00h.

esRadio: 13,2k

VION: 12k

Cope: 4,8K

OK Diario: 674

Periodista Digital: 5,7k

RTVE: 3k

Onda Cero: 2K

El Pais: 8,8K

Cadena SER: 764

El Español: 491

El Debate: 209

El Toro TV: 2k

Este nuevo éxito de audiencia en YouTube es un síntoma de la culminación de una estrategia de cara a esta plataforma de vídeo, que esRadio ha llevando a cabo en los últimos años. La audiencia ya no se conforma con escuchar; quiere ver a sus referentes, interactuar y consumir la información en todas las plataformas de difusión.

El programa especial informativo dirigido por Juan Pablo Polvorinos duró aproximadamente 3 horas y media y contó con la opinión de los principales analistas de la casa como Federico Jiménez Losantos, Luis Herrero, Dieter, Brandau Carlos Cuesta, Manuel Llamas y Raúl Vilas.