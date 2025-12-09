esRadio Almería, finalista del Premio "Isabel Zendal" por un programa sobre vacunación de la gripe en colegios

El Consejo General de Enfermería ha seleccionado a esRadio Almería como finalista de la II edición del Premio Enfermería y Periodismo "Isabel Zendal" gracias a un trabajo del programa Vida Sana centrado en la campaña de vacunación de la gripe en centros educativos.

El reconocimiento llega en una edición que ha reunido 117 trabajos de prensa escrita, radio, televisión y medios sanitarios especializados, de los cuales solo trece han pasado a la fase final. Entre ellos figura la propuesta realizada por el equipo de Vida Sana, dirigido por Víctor Hernández y elaborado junto a Paqui Lao y M.ª Teresa Peñafiel, con el impulso de Cajamar, la Unidad de Gestión Clínica Almería Periferia y el Distrito Sanitario Almería.

Un espacio centrado en la divulgación sanitaria

La pieza presentada describe el desarrollo de la campaña de vacunación de la gripe en centros educativos. El trabajo recoge información ofrecida por profesionales de la enfermería y muestra el funcionamiento de este tipo de intervenciones sanitarias en el ámbito escolar.

El Consejo General de Enfermería destaca que el certamen busca "promover y reconocer la labor de los periodistas en la difusión del trabajo enfermero". En esta edición, los finalistas en la categoría de radio o pódcast incluyen a esRadio Almería junto a proyectos de Cadena SER y SER Podcast, en una selección que subraya la presencia de producciones de distintos puntos del país.

Criterios de evaluación del jurado

El jurado ha valorado varios aspectos comunes a todas las piezas finalistas. Entre ellos figuran la calidad informativa, la claridad del lenguaje empleado, el uso de fuentes profesionales y la capacidad para ofrecer una imagen actualizada de la enfermería.

La II edición del Premio Enfermería y Periodismo "Isabel Zendal" se dará a conocer el 10 de diciembre en la sede del Consejo General de Enfermería en Madrid. La organización entregará a cada ganador un trofeo conmemorativo y 1.000 euros.

El programa ha sido impulsado con la colaboración de Cajamar, la Unidad de Gestión Clínica Almería Periferia y el Distrito Sanitario Almería. Su participación ha permitido acceder a información actualizada sobre la organización y desarrollo de la campaña, así como a profesionales que intervienen directamente en el proceso de vacunación.

El reconocimiento del Consejo General de Enfermería sitúa al espacio entre las iniciativas seleccionadas por su interés informativo en el ámbito sanitario. Vida Sana mantiene una programación centrada en contenidos de salud pública y prevención, lo que sitúa esta nominación dentro de la actividad habitual del equipo.