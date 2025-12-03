'Economía Para Quedarte Sin Amigos', premio iVoox 2025

Economía Para Quedarte Sin Amigos se ha alzado este miércoles 3 de diciembre con el Premio iVoox 2025 en la categoría de mejor podcast de Empresas y tecnología, un reconocimiento que confirma el crecimiento del programa y el respaldo de una comunidad que no ha dejado de impulsar su éxito durante los últimos años.

La gala, celebrada desde el plató de BCN Media Hub en Barcelona, volvió a reunir a algunos de los creadores más influyentes del audio en español. En esta octava edición se han batido todos los récords: casi 100.000 oyentes han participado en las votaciones y más de 1.500 podcasts han competido por los galardones.

El triunfo de Economía Para Quedarte Sin Amigos llega tras una nominación muy disputada. Con más de 10.000 suscriptores en iVoox, el podcast ha logrado destacar gracias a su estilo directo y su forma de explicar la economía sin filtros ni concesiones.

Nuria Richart "Gracias a iVoox porque aquí se produce eso que los liberales defendemos tanto: la libre cooperación entre individuos. Intentamos demostrar que se puede hablar de todo, dar la batalla cultural con amabilidad y humor sin perder rigurosidad. Aunque parece un podcast de nicho, no lo es; y por eso intentamos transmitir que la economía forma parte de nuestras vidas: hipotecas, alquileres, educación, medioambiente, políticas públicas, la historia... Por EPQSA han pasado todo tipo de invitados, conocidos y desconocidos, pero sobre todo los que más saben de lo suyo. Y como nos gusta decir, no nos importa ser los responsables de "arruinar las cenas de Navidad con los temas más polémicos"

En la misma edición también estuvo nominado Par-Impar, que roza los 9.600 suscriptores y que sigue consolidándose como una de las propuestas más competitivas dentro de la plataforma sonora de Libertad Digital.

Este reconocimiento coincide con la llegada de nuevos proyectos a la parrilla de podcast nativos del grupo. Entre ellos, La Radioteca, el nuevo espacio de investigación dirigido por Dieter Brandau, y Claves Personales, el videopodcast de Juan Pablo Polvorinos centrado en conversaciones íntimas con figuras relevantes.

Junto a estas novedades, continúan destacando otros formatos ya consolidados como Desmemoria Histórica, uno de los más escuchados del Grupo Libertad Digital, y El Placer de Viajar, el podcast en el que Carmelo Jordá y Kelu Robles llevan al oyente de ruta por el mundo.

La victoria de Economía Para Quedarte Sin Amigos supone un impulso para el proyecto y confirma el papel de los oyentes como protagonistas de unos premios que se han convertido en referencia para el sector del podcast en español.