Kilómetro Cero, premiado por los empresarios de ocio y espectáculos de Madrid

El programa de esRadio Kilómetro Cero recibió este miércoles el premio Noche Madrid 2025, otorgado por la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid. La asociación, que entregó los galardones en su Gala de Navidad, celebrada en el Teatro Magno, premió al espacio de esta casa por su papel fundamental en el "seguimiento continuo, riguroso y valioso" de la crisis de los aforos en espacios de ocio del Ayuntamiento de Madrid.

"Esta ha sido una gala especialmente emotiva. Celebramos el talento, la creatividad y la enorme aportación social y económica que hace el ocio nocturno a Madrid, pero también hemos alzado la voz ante una crisis de aforos que nunca debió producirse. A pesar de las dificultades, el sector ha demostrado una vez más su fortaleza y compromiso con un ocio de calidad y su vocación de servicio. Seguiremos trabajando por un modelo sostenible, seguro, cultural y del que todos los madrileños puedan sentirse orgullosos", señaló Alejandro Zamarro, presidente en funciones de Noche Madrid

El premio es un espaldarazo más para Kilómetro Cero, que de lunes a viernes, de 12 a 13.30 horas, analiza la actualidad de la Comunidad de Madrid con espacio también para la cultura, la divulgación, los deportes y los consejos para vivir mejor, de la mano de Jaume Segalés y su equipo.

Noche Madrid

Junto a Kilómetro Cero, recibieron el premio de la Comunicación Madrid Total, la periodista de El Español Sofía Antuña, Gran Madrid de El Mundo y Local Madrid de El País. Además, fueron galardonados Madridiario y Telemadrid.

El resto de los premios fueron para la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de la Comunidad de Madrid; PartyBus; AAVV La Corrala & Sala Shôko Madrid; Sala COOL, "por su resiliencia y compromiso con la vida nocturna madrileña pese al cierre que sufre desde hace más de dos años"; Afshin Assadian del Club Djoon de París; el empresario Enrique López Lavigne y Carlos Segura Gutiérrez, concejal presidente JMD Centro, del Ayuntamiento de Madrid, por su campaña "La fiesta está dentro del club. En la cola el silencio es tu mejor compañía". Además, recibió un premio el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid Carlos Novillo por su impulso al Club del Ocio Sostenible.