"Economía para quedarte sin amigos" y "Par-Impar", nominados en los Premios iVoox 2025

Los Premios iVoox 2025 ya tienen a sus nominados, y entre ellos destacan dos proyectos que han sabido ganarse un hueco entre los oyentes: Economía para quedarte sin amigos y Par-Impar, seleccionados en una edición que vuelve a batir récords de participación y que reafirma el crecimiento del podcast español.

Ambos programas llegan a estos premios avalados por su comunidad y por su sólida presencia en iVoox, donde Economía para quedarte sin amigos supera los 10.000 suscriptores y Par-Impar roza ya los 9.600.

Este 2025 los Premios iVoox vuelven a consolidarse como un referente del sector al estar respaldados directamente por la comunidad. Casi 100.000 oyentes han votado este año y más de 1.500 podcasts han participado, cifras que subrayan la fortaleza del formato y la diversidad de voces que hoy forman parte del ecosistema sonoro en español.

La gala de esta octava edición se celebrará el 3 de diciembre a las 19:00h desde el plató de BCN Media Hub en Barcelona y podrá seguirse en directo a través de premios.ivoox.com y del canal oficial de YouTube de iVoox.

La nominación de Economía para quedarte sin amigos y Par-Impar en sus respectivas categorías representa no solo un logro para ambos equipos, sino un reflejo del papel cada vez más relevante de los podcasts.

Nuevos proyectos

Además, en esta nueva temporada se han incorporado a nuestra parrilla de podcast nativos dos nuevos contenidos. El primero es "La Radioteca", el nuevo proyecto de investigación de Dieter Brandau, donde él y su equipo abren un archivo sonoro con investigaciones, documentos inéditos y testimonios que sacan a la luz lo que muchos preferirían mantener oculto.

El segundo es el video podcast "Claves Personales", de Juan Pablo Polvorinos, un espacio en el que deja a un lado la actualidad política para ofrecer una mirada más cercana a figuras relevantes cuya labor diaria suele quedar fuera del foco mediático.

Entre nuestros clásicos ya consolidados destacan Desmemoria Histórica, cuyos episodios se sitúan siempre entre los más escuchados del Grupo Libertad Digital, y El Placer de Viajar, donde Carmelo Jordá y Kelu Robles te invitan a recorrer el mundo sin moverte de casa.