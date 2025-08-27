La Noche de Cuesta ficha a los mejores periodistas de investigación del panorama mediático actual

El próximo lunes 1 de septiembre arranca oficialmente la nueva temporada de esRadio y, con ella, comienza su andadura La Noche de Cuesta , el programa conducido por Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital.

El nuevo espacio —que recoge el testigo del hasta ahora presentado por Dieter Brandau—, contará con importantes novedades y concederá una gran importancia a la investigación de todas las tramas de corrupción que acechan al Gobierno de Pedro Sánchez. Por ello, reunirá a los mejores periodistas de investigación del actual panorama mediático. Junto a Miguel Ángel Pérez, responsable de tribunales de LD, se incorporarán como tertulianos y colaboradores habituales Alejandro Entrambasaguas, responsable de investigación de El Debate y Teresa Gómez, de The Objective.

Relacionado Dieter Brandau cede el testigo de La Noche de esRadio a Carlos Cuesta

Entre otras muchas exclusivas, Pérez logró publicar los audios que demuestran cómo la cloaca preparaba sus ataques contra Marchena, Peinado y Biedma, los jueces que lideran los casos que acorralan al entorno del presidente. Alejandrandro Entrambasaguas, por su parte, se ha convertido en el gran azote del hermano de Pedro Sánchez y fue el que destapó la mansión que Ábalos posee en Perú, mientras que Teresa Gómez es la periodista que logró que la empresaria Carmen Pano confesara que llevó 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE o que, por ejemplo, destapó el negocio que la familia de Begoña Gómez tenía en un ático propiedad de Muface justo encima de la Sauna Adán.

El sello de identidad de Carlos Cuesta

A partir del próximo 1 de septiembre, todos ellos pasarán a formar parte del elenco de tertulianos y colaboradores habituales de La Noche de Cuesta, que se emitirá en la misma franja horaria que lo hacía hasta ahora La Noche de Dieter: de lunes a jueves de 20 a 23 horas y los viernes de 20 a 22 horas.

🧭 Editorial, debate, datos y preguntas que el poder evita.

📉 Corrupción, privilegios, oscurantismo: ¿qué esconde el Gobierno de Sánchez?

🕗 Desde el 1 de septiembre, de lunes a jueves, de 20h a 23h, y los viernes hasta las 22h#NocheDeCuesta pic.twitter.com/qjnp6LpBz9 — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) August 23, 2025

Tal y como el propio director adjunto del Grupo Libertad Digital adelantaba el pasado mes de junio, el nuevo programa tendrá como sello de identidad "las dos palabras que guían esta casa: España y libertad. De ellas la gente va a tener todo lo que quiera y de crítica, también; a todos, como hemos hecho siempre". Asimismo, avanzaba que en La Noche de Cuesta "se va a defender todo lo que está en riesgo hoy en España, como el Estado de Derecho y la democracia, y sin hacer ningún tipo de peloteo a ningún partido, básicamente porque España no está hoy para eso".

Carlos Cuesta es uno de los periodistas más influyentes de España, no sólo por su trabajo en los diferentes medios del Grupo Libertad Digital o su dilatada carrera en importantes medios de comunicación, sino por su exitosa presencia en las tertulias televisivas más relevantes del panorama televisivo español. Además, es autor de dos libros de referencia sobre la polémica figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y los interminables escándalos de corrupción que rodean su legislatura política. El más reciente, El Número 1. Sánchez y el desafío totalitario a la democracia española.

-----------