Sergio Valentín, de esRadio, recibe la Antena de Plata por 'Fútbol Es Radio'

Sergio Valentín ha recibido la Antena de Plata como reconocimiento a su labor al frente de Fútbol Es Radio, el espacio deportivo de esRadio que se emite de lunes a viernes de 15:00 a 16:00. El presentador se ha consolidado como una referencia para los oyentes que buscan una visión directa, crítica y sin filtros del fútbol español. Ha sabido imprimir un estilo propio, centrado en el análisis riguroso y la conversación, en un formato que combina información, opinión y cercanía.

Con una trayectoria construida desde la credibilidad y la constancia, Sergio ha convertido Fútbol Es Radio en un punto de encuentro para aficionados que buscan algo más que titulares. Durante el programa, ofrece una lectura precisa y sin concesiones de la actualidad futbolística, respaldado por un gran equipo y una audiencia fiel que ha ido creciendo con el tiempo.

Las palabras de agradecimiento

"Muchas gracias por el premio, la verdad que totalmente inesperado", ha empezado diciendo Sergio Valentín. "Como no sé cuántas oportunidades voy a tener de agradecer a mi familia todo lo que han hecho por mí, lo voy a hacer hoy. Siempre digo que tengo mucha suerte porque estas personas me han acompañado desde pequeño. Mi madre, Teresa, mi padre, Juan Ignacio, no me obligaron a estudiar otra carrera, con más salidas, con un futuro más asegurado, me dieron muchísima libertad", ha continuado reconociendo el apoyo incondicional de su familia.

El presentador ha transmitido gratitud a quienes confiaron en él cuando comenzó: "Y, por supuesto, también tengo que agradecerle a mi emisora, en la que trabajo, en esRadio, a Juan Pablo Polvorinos y a Dieter Brandau en especial, porque vieron en mí, además de un chaval sin experiencia, que estaba muy perdido, a alguien que tenía muchas ganas de trabajar. Y gracias a que ellos me dieron esa oportunidad y después de mucho tiempo he ido abriendo mi propio camino, pero hasta hace poquito también tengo que decir que pensé en dejar el periodismo por un problema personal".

@Sergivalentin_ recibe la #AntenadePlata2025 por su labor al frente de @FutbolesRadio, el espacio deportivo de @esRadio que se emite de lunes a viernes pic.twitter.com/91Zpw545wT — esRadio (@esRadio) June 19, 2025

Por esta razón, ha querido terminar el discurso resaltando el papel fundamental de su esposa: "Y ahí apareció la persona más importante ahora mismo en mi vida, que es mi mujer, María. Ella me dio el impulso necesario para no dejarlo y afortunadamente me dice esa fuerza para llegar hasta aquí. Así que este premio es para todos ellos. Y... nada más. Simplemente que muchas gracias a todos ellos".

Periodismo con identidad

La Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de España subraya con este galardón no solo la calidad del formato, sino la proyección de una figura periodística que ha sabido mantenerse fiel a su estilo sin renunciar al impacto mediático. En tiempos de ruido y saturación informativa, Fútbol Es Radio ha logrado imponerse como un oasis radiofónico donde se escucha, se piensa y se debate con libertad.

Este reconocimiento fortalece también el posicionamiento de esRadio como una emisora con personalidad editorial propia, donde el talento individual se potencia y encuentra su espacio. La Antena de Plata para Sergio Valentín no es solo un premio a una trayectoria sólida, sino una afirmación del periodismo deportivo hecho con criterio, ritmo y credibilidad.