'Rafaelillo', ante su reaparición con Miura: "Pasé mucho miedo para tomar la decisión"

Rafael Rubio Luján, Rafaelillo, lanzó un grito desgarrador cuando le intentaron retirar la chaquetilla en el callejón tras la cogida que el miura Trapajoso le infringió el pasado 14 de julio en Pamplona. El grito fue captado por los micrófonos del Canal Toros que retrasmitía la corrida y dejó helados a los comentaristas.

El toro había cogido al torero que le esperaba arrodillado y le había lanzado contra las tablas antes de cornearle. Un rápido quite de uno de sus subalternos le permitió levantarse y salir del ruedo por el burladero más cercano. El parte médico fue escalofriante y también la posterior recuperación que le tuvo varios meses en el hospital.

Hace unos días se anunció la temporada taurina del coliseo de Arles y aunque los titulares se los llevó el regreso de Alejandro Talavante también estaba anunciado el nombre de Rafaelillo junto al de Miura, toda una declaración de intenciones.

En el programa Es Toros de esRadio Rafaelillo aseguró que "gracias a Dios" ya tiene fecha de reaparición y que está "ilusionado, muy responsabilizado y deseando enfrentarme a mi mismo, a mi profesión, a mis ilusiones y a mis miedos". También habló de los entresijos de esa reaparición y contó que Juan Bautista, empresario del coso de Arles, le llamó a principios de noviembre para saber si le interesaba el cartel que le ofrecía. "Juan Bautista me lo planteó con muchísimo cariño, muchísimo respeto y amistad" dijo Rafaelillo.

El diestro murciano contó que la reaparición en la Feria de Pascua de Arles "fue una decisión muy meditada" que le llevó "dos semanas" en las que lo pensó todo "muy bien y fríamente". Rafaelillo reconoció que pasó "mucho miedo para tomar la decisión" sin embargo añadió que a día de hoy está "con la mente puesta en el día trece de abril y disfrutando de la preparación".

La guinda del pastel la pone Miura

El matador de toros reaparecerá en la corrida de Miura que cierra la Feria de Pascua de esta localidad francesa. Un cartel en el que dará la alternativa al novillero francés Maxime Solera y en el que también está el torero albaceteño Sergio Serrano. Sobre sus compañeros de terna señaló que "Solera es un novillero que ha hecho cosas muy importantes y ha querido tomar la alternativa con esta ganadería" y añadió que Juan Bautista le transmitió que al toricantano "le hacía ilusión que le diese yo la alternativa, que yo era un referente". Rafaelillo también tuvo palabras para Sergio Serrano. Dijo que "a poco que tenga, este año va a hacer ruido". El torero murciano piensa que "es una tarde de muchísimo compromiso profesional y de rivalidad" en la que "la guinda del pastel la pone Miura".

Rafaeilillo aseguró que "es una manera de volver como me podía haber ido, con una ganadería que a mí me lo ha dado todo y he vivido con ella todo tipo de triunfos, momentos duros y difíciles". Para el matador de toros "es una manera de demostrar también como quiero volver y un ejemplo a mí mismo que me quiero dar como persona y como torero". Miura es para el torero "una ganadería que es la más importante de mi carrera".

También dijo que le "apetecía mucho esta apuesta" porque "es la primera feria importante de Francia, los carteles salen temprano y así todo el mundo ve las intenciones que tengo para este año". Además puntualizó que no va a "renunciar a nada siempre y cuando se me respete mi carrera, mi currículum y mi momento como torero y como persona". "No he buscado el camino fácil, lo podía haber aprovechado en estas circunstancias porque podía haber otras opciones pero lo he sentido así y así lo vamos a hacer", afirmó.

Su familia, su motor

Rafael Rubio, Rafaelillo aseguró que su familia es su "motor" y que "cambia mucho la manera de pensar a cuando uno es joven y no tiene nada que perder y casi todo por ganar". Recordó "esa bendita inocencia de la juventud" que "ya no vuelve". Piensa que "cuando uno está en una etapa de la vida en la que tiene más cosas que perder que de ganar todo tiene un porqué y mucho más mérito cuando uno asume apuestas y consigue retos importantes en la vida".

También dijo que su mujer y sus hijas "han sido las que más han impulsado a venirme arriba para luchar no solamente por mi sino también por ellas y mi familia". El torero murciano reconoce que "es cierto que es mucho más complicado y más difícil cuando tienes una familia maravillosa y una vida aparentemente organizada que cuando está todo por ver y por empezar". Por eso piensa que "todo tiene mucho más mérito y tiene un plus distinto".