El mítico Paulo Futre, exjugador portugués y leyenda del Atlético de Madrid, pasó por los micrófonos de esRadio para ser entrevistado por Juanma Rodríguez en El Primer Palo. En la entrevista junto a Vicente Azpitarte, Daniel Blanco, José Manuel Puertas y David Vinuesa, Juanma repasó con Futre la actualidad de Atlético y Real Madrid, ambos sancionados por la FIFA.

Futre tuvo tiempo para hablar de la "corrupción" en el mundo del fútbol, de su Atlético de Madrid y de hombres como Diego Pablo Simeone, Saúl, Griezmann, Cristiano Ronaldo, José Mourinho o Paco Buyo.

Pudo jugar en el Real Madrid

"Yo estaba en el Olympique de Marsella y en una situación complicada, donde podían incluso bajar a Segunda División, me dieron la libertad de negociar mi futuro. El Real Madrid inició las negociaciones, tuve el contrato para firmar, pero antes de hacerlo miré a mis hijos, pensé en mi familia y no lo firmé. Pensé que yo había sido alguien muy grande para el Atlético de Madrid y también tuve en cuenta el futuro de mis hijos que no podrían vivir tranquilos en Madrid. Hice muy bien no firmando porque la gente del Atleti me quiere mucho", relataba Futre, recordando lo que ya contó en su día en una entrevista a Libertad Digital.

Sanción de la FIFA

"La FIFA es una mafia y son los reyes de la corrupción. No tienen credibilidad ninguna y es una vergüenza. La gente de Atlético de Madrid y Real Madrid son personas competentes y creo que todo esto ha sido algo político".

Exigencia o conformismo en el Atlético

"Creo que no me conformaría con ser tercero o cuarto. Hemos mantenido la estructura, hemos hecho buenos fichajes y no tenemos que conformarnos. El mejor fichaje ha sido el Cholo Simeone. Cuando él ha dicho que se queda se ha convertido en el gran fichaje".

Palabras de Griezmann y Saúl

"Me encantaron las palabras de los dos. Saúl es del Atlético y se nota. Por otro lado, las palabras de Griezmann también las entiendo. Era un mensaje para dejar claro que si continúan así los dos tiburones de arriba se van a alejar. Griezmann es un ganador y sabe que empatamos un partido que podíamos haber ganado. Creo que vamos a pelear por todo pese a no empezar bien".

Simeone en el Atlético

"Para mí, Simeone es el número uno. Hay que ver el momento en el que llegó al Atlético y la situación del equipo. Lo que ha hecho ha sido transformar todo en cuatro años jugando dos finales de Champions en dos años. Las hemos jugado y estuvimos muy cerca de ganar las dos. Peleamos con equipos como Barcelona y Real Madrid que tienen más potencial y eso es algo impresionante".